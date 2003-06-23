Актер Петр Федоров рассказал об отношениях с возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Петр Федоров скрывает детали личной жизни и не рассказывает о том, с кем он встречается. Однако на премьере фильма «Туда», актер все же проговорился, что его сердце уже занято.

«Моя девушка очень любит ездить в путешествия и мы вместе объединяемся. Хочется ехать дальше и дальше. Давно ли вместе с девушкой? А какая разница? Мы вместе, как будто были всегда», — рассказал он.

Федоров также пожелал россиянам добавить больше романтики в повседневную жизнь.

«Вообще, жизнь — это романтическая штука. А если она не романтическая, то надо срочно делать так, чтобы это было романтическим мероприятием», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что жену Александра Цекало сравнили с бывшей супругой шоумена.