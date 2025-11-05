Актер Павел Табаков появился с мамой и девушкой на премьере фильма

В Москве состоялась премьера фильма «Огненный мальчик», на которую звезды пришли целыми семьями. В числе гостей была и Марина Зудина с детьми — ее сын Олег Табаков появился на мероприятии в компании девушки Ксении.

Марина и ее дети выбрали для выхода в свет лаконичные черные наряды — актриса надела длинное платье с кружевом, ее дочь Мария — платье-футляр. Сын Табакова и его девушка появились в черных пиджаках.

Как сообщает Ura.ru, семья с удовольствием фотографировалась. Видно, что Зудина хорошо ладит с детьми и девушкой сына.

У 30-летнего Табакова-младшего есть дочь Мия от актрисы Софьи Синицыной. По слухам, пара рассталась из-за измен актера. В декабре прошлого года он появился на публике с новой возлюбленной — продюсером Ксенией Ермоленко. Друзья Табакова-младшего в шутку говорят, что девушка его приворожила: сын великого мастера несколько раз бросал Ксению, но всегда к ней возвращался. Постепенно, говорят приятели артиста, ей удалось «разогнать гарем», и он остепенился. Теперь семья ждет от Павла скорой свадьбы.

