Актер Павел Сухов обратился в полицию с просьбой найти потерянные 127 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда российских сериалов Павел Сухов обратился с заявлением в полицию. Он пожаловался, что во время того, как снимал сразу в нескольких банкоматах деньги, потерял 127 тысяч рублей. Актер уверен, что деньги выпали где-то по дороге между одним и другим банкоматами. Сейчас полицейские занимаются поисками.

Павел Сухов имеет на счету около 70 ролей в фильмах и сериалах. Самыми известными работами актера стали роли в сериалах «Склифосовский», «Кодекс чести», «Право на правду» и «Закрытая школа».

Ранее мы писали о том, что участники шоу «Мастер игры» обвинили экстрасенса Никиту Турчина в краже денег.