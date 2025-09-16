Актер Павел Рассомахин рассказал о конкуренции с братом-близнецом

Актер Павел Рассомахин в интервью для Леди Mail рассказал о тонкостях творческого тандема со своим братом-близнецом Данилой. Исполнители, прославившиеся благодаря сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», подробно объяснили, как им удается избегать конкуренции и эффективно работать вместе.

По словам Павла, их совместная деятельность, начавшаяся еще в детстве, давно стала отлаженным механизмом.

«Мы с ним с детства были "сообщниками" по играм, и в итоге превратили это в профессию. Мы постоянно работаем вместе, так что никаких сложностей уже давно нет», — отметил артист.

Ключом к успеху братья считают четкое распределение обязанностей. Павел раскрыл подробности их метода.

«Важно правильно распределить зоны ответственности. Если мы делаем постановку, то сразу расставляем границы: "Здесь ты больше режиссер, а я — автор". То же касается и выбора ролей — мы оба прекрасно понимаем свои навыки и знаем, кому какую роль проще исполнить», – пояснил он.

Отвечая на вопрос о конкуренции между братьями, Павел Рассомахин заявил, что они научились гасить любые разногласия в зародыше. По его словам, для продуктивной работы достаточно уважать друг друга и открыто обсуждать все возникающие вопросы.

