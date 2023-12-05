Агата Муцениеце сообщила об атаке хейтеров после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце заявила, что столкнулась с массовой критикой после развода с Павлом Прилучным. Соответствующее заявление артистки прозвучало в эфире YouTube-шоу «Света вокруг Света».

«Людей триггерит, когда я танцую в купальнике. Женщины как начали: «Совсем с ума сошла! Она после развода голову потеряла! Чего ты этим добиваешься? Да он больше никогда не вернется!», - сказала Муцениеце.

По мнению актрисы, авторами подобной критики являются женщины, которые «сидят дома замужем на диване». Звезда подчеркнула, что они хотели бы делать так же, но не могут.

В то же время Муцениеце отметила, что никогда не преследовала цель вернуть расположение экс-супруга. Она уточнила, наслаждается своим телом и желает демонстрировать его окружающим, чтобы «похвастаться».

Ранее Агата Муцениеце призналась, что ей надоело быть «сильной и независимой женщиной».