Актер Павел Прилучный не пришел на день рождения дочери от Агаты Муцениеце

3 марта дочери Павла Прилучрного и Агаты Муцениеце исполнилось семь лет. С самого утра девочку поздравляли и радовали подарками. А вечером ее звездная мама устроила настоящую масштабную вечеринку в стиле аниме, на которой присутствовали друзья Мии и самой актрисы. Вот только на празднике так и не появился отец девочки, который всего месяц назад точно также проигнорировал и день рождения сына Тимофея.

Агата старается делать для своих детей все возможное, чтобы они были счастливы, поэтому и их праздники проходят достаточно грандиозно. Вчера артистка устроила мероприятие, на котором дети и взрослые наслаждались различными конкурсами и играми. Там также присутствовали аниматоры, и было много декора в анимешной тематике. А в конце вечера для именинницы вынести красивый и большой торт со свечами.

Судя по видео в социальных сетях, день рождения Мии полностью понравился, и ее не расстроил тот факт, что папа не пришел вместе со своей новой супругой Зепюр Брутян. По какой причине актер не появился на празднике – неизвестно. Павел решил поздравить дочь отдельно у себя дома. Он заказал воздушные шары, торт и приготовил для ребенка подарок.

Напомним, что Прилучный проигнорировал и юбилей сына несколько недель назад. Причем, как утверждает Муцениеце, она приглашала и его, и Зепюр Брутян, но они предпочли не приходить. Это расстраивает Агату, так как она уже давно «зарыла топор войны» и пытается наладить отношения с бывшим мужем ради благополучия их общих детей. Тем более что Мия крайне болезненно до сих пор воспринимает расставание родителей. Несмотря на то, что прошло уже больше двух лет, девочка до последнего надеется, что мама с папой снова будут жить вместе.

Ранее беременная жена Павла Прилучного Зепюр Брутян подверглась критике в Сети.