Актер Павел Прилучный намерен выписаться из квартиры экс-супруги Агаты Муцениеце

Несколько недель назад появилась информация, что Агата Муцениеце подала на бывшего мужа в суд. Актриса потребовала выписать из квартиры, в которой проживает, Павла Прилучного. Экс-супруги не смогли уладить все вопросы самостоятельно, так как звезда «Мажора» отказывался менять прописку, поэтому пришлось идти на крайние меры.

Официально артисты развелись еще в 2020 году, однако разговоры об их отношениях продолжаются до сих пор, несмотря на то, что Павел уже женился во второй раз. После скандального расставания они так и не смогли наладить общение даже ради детей. Бывшие супруги стараются не пересекаться ни в жизни, ни на работе, а время с дочерью и сыном проводят по очереди. Мия с Тимофеем остались жить с матерью, но отец регулярно забирает их к себе на выходные.

По признанию Муцениеце, она несколько раз пыталась «зарыть топор войны», но Прилучный сам не желает идти ей навстречу, поэтому она уже опустила руки. Желая окончательно вычеркнуть экс-супруга из жизни, актриса попросила его выписаться из квартиры, в которой они раньше проживали вместе, но он отказался. Тогда Агата подготовила иск в суд, и 3 апреля, наконец, состоялось заседание.

В Головинский суд Москвы бывшие возлюбленные не явились и отправили вместо себя представителей. От лица Павла было заявлено, что он готов пойти на требования актрисы и выписаться из жилплощади. Но завершен процесс все-таки не был, так как в документах были обнаружены ошибки. Их необходимо будет исправить до 17 апреля – тогда состоится повторное заседание. Об этом стало известно изданию mk.ru.

Ранее Агата Муцениеце дебютировала в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага». В выступлении артистка не смогла пройти мимо темы бывшего мужа и заявила, что снятие туфлей лучше, чем секс с Павлом Прилучным.