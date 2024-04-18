Актер Павел Попов рассказал, как Евгений Цыганов открыл для него мир кино. Звезда драматического сериала «Золотое дно» дал интервью, которое публикует WomanHit.ru.

Оказалось, что во время учебы в институт к тогда еще студенту пришел звезда кино Евгений Цыганов. Именно он пригласил Попова сняться в короткометражном фильме, после которого парень начал свою карьеру.

«Да, он пришел к нам в вуз на показы, увидел меня в самостоятельном отрывке и предложил сыграть вместе с еще одной девочкой из РАТИ. И потом я уже постоянно снимался, практически без пауз», – поделился артист.

Павел рассказал, что сделал перерыв только по состоянию здоровья – он перенес операцию и восстанавливался. Но после в его жизни были значимые проекты – «Актрисы», «Пингвины моей мамы», «Тайная любовь», «Серебряный волк», «Золотое дно». А недавно актер сыграл еще в сериалах «Столыпин» и «13-я клиническая. Начало». При этом мужчина уверен, что нельзя браться сразу за много работ.

«Я против того, чтобы распыляться. Считаю, что только когда сосредотачиваешься на чем-то одном, у тебя есть возможность максимально раскрыться. Мне требуется глубокое погружение, желательно месяц тщательной подготовки. Восхищаюсь актерами, которые основательно подходят к своим героям», – заявил Попов.

Он привел в пример Дэниела Дэй-Льюиса, который во время съемок в фильме «Банды Нью-Йорка» постоянно слушал рэпера Эминема, хоть и не любил его творчество. Для него важно было погрузиться в ту самую атмосферу. Также Павел восхищается Хитом Леджером, который сыграл Джокера в «Темном рыцаре» и вел «дневник сумасшедшего».

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