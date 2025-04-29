Актер Павел Попов рассказал, что после рождения сына не осознал себя как отец

Актер Павел Попов признался, что не осознал себя как отец. Он счастлив в браке с актрисой Еленой Полянской. Они вместе уже 15 лет и не так давно стали родителями. Звезды дали интервью журналу «Атмосфера».

Супруги рассказали о том, что переживают новый опыт. Он стал для них уникальным. Елена поделилась своими эмоциями.

«Жизнь очень сильно изменилась, просто стала другой. Так, наверное, скажет каждый. Не хочется говорить банальности об этом волшебном событии», — отметила актриса.

Попов тоже высказался на тему отцовства и отметил, что пока для него это необычная и непривычная роль.

«Конкретного понимания, что я отец, с одной стороны, еще нет, но с другой, я же адекватный человек, вижу, что это мой сын, и я очень люблю его», — рассказал артист.

Мужчина вспомнил, что к его маме осознание пришло только тогда, когда ребенок стал делать первые шаги. Возможно, и у него будет так.

«Признаться, что у меня этот момент не наступил, не хочу, но при этом жду какого-то еще более явного ощущения», — цитирует знаменитость WomanHit.ru.

Несмотря на такие эмоции, Павел ответственно подходит к выполнению отцовских обязанностей и помогает жене. Он хочет больше времени проводить с ребенком, но это не всегда удается из-за работы.

«Вот сейчас я три дня был занят с утра до вечера, уходил, когда Тимоша еще спал, а приходил, когда уже спал. И я очень соскучился по нему, мне не хватало этого общения», — пожаловался актер.

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