Актер Павел Деревянко появился в списках сайта «Миротворец». Об этом сообщает PostNews.

49-летнего актера Павла Деревянко внесли в перечень на украинском сайте «Миротворец». Судя по карточке, артиста обвиняют в поездке на Донбасс и высказываниях в СМИ о публичной поддержке СВО.

Деревянко, утверждают авторы сайта, «сознательно нарушил государственную границу Украины и покушался на ее суверенитет и территориальную целостность».

Павел Деревянко действительно приезжал в ДНР в декабре 2023 года — он посещал Харцызскую центральную городскую больницу и общался с пациентами.

Деревянко не первый российский артист, который состоит в базе «Миротворца». Ранее туда попадали Настя Ивлеева, Татьяна Буланова, Константин Богомолов, Филипп Киркоров и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Павел Деревянко останется без денег.