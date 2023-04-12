Актер Павел Деревянко получил условный тюремный срок за сутенерство

46-летний Павел Деревянко сейчас находится у многих на слуху благодаря недавней премьере сериала «Сансара», в котором он исполнил главную роль вместе с Кристиной Асмус. Да и в принципе в его фильмографии немало довольно успешных проектов, по которым его узнают, среди них «Домашний арест», «Подельники», «Великая» и другие. Однако всей этой популярности у него могло и не быть из-за проблем с законом, с которыми он столкнулся в более молодом возрасте.

Как оказалось, Павел дважды чуть не отправился по решению суда в колонию. Причем по разным причинам. Первая – распространение запрещенных препаратов. Этим Деревянко увлекся на первом курсе обучения в ГИТИСе. Его поймали и едва не посадили, но ему удалось отделаться условным сроком и предупреждением от института.

«Это большое чудо, что меня не выгнали из института. Притом, что я на первом курсе был, полный нуль!» - вспоминал артист.

А вот вторая причина, по которой Павел оказался в суде, долгое время держалась в тайне, и он сам крайне удивился, когда вся правда вдруг всплыла. В шоу Басты «Вопрос ребром» один из поклонников решил поднять эту тему, и Деревянко пришлось сознаваться. По его словам, в 90-е годы у него был еще один условный срок за сутенерство.

«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще!» - признался Павел Деревянко.

Был актер и по ту сторону секс-бизнеса, то есть клиентом. Он честно рассказал, что пользовался услугами «ночных бабочек». Правда, сам он это дело не особо любит, но иногда приходится. «И что? Не очень люблю, но иногда бывало», - сообщил артист.

Ранее стало известно, что Павел Деревянко приобрел квартиру в центре Москвы.