Актер Оскар Кучера разбогател после провокационного интервью Юрию Дудю*: сколько заработал актер

На прошлой неделе журналист Юрий Дудь*(Признан иноагентом на территории РФ) выставил на своем YouTube-канале новый выпуск авторского проекта. В этот раз его гостем стал актер и телеведущий Оскар Кучера, что вызвало удивление аудитории блогера, так как обычно он предпочитал выбирать других людей для интервью. Однако Юрий* не прогадал, и сейчас их трехчасовой диалог занимает почетное место в топе видеоплатформы.

Ролик собрал 18 миллионов просмотров и сотни положительных отзывов. Но интервью стало удачным не только для Дудя*, но и для Кучеры. Выяснилось, что после него активность в социальных сетях актера стала стремительно расти, и его число подписчиков увеличилось за неделю на 16 тысяч.

Пользуясь неожиданно возродившейся популярностью, артист сразу же стал принимать рекламные предложения. Только за первые дни после выхода интервью он опубликовал десятки постов от партнеров, и они продолжают выходить. Как выяснило издание «СтарХит», за семь дней на рекламе Кучера заработал минимум 253 тысячи рублей. И, по всей видимости, останавливаться актер не собирается на этой отметке.

Ранее стало известно, что в Москве выставили на продажу знаменитый дом Моргенштерна*(Признан иноагентом на территории РФ). Рассказываем, сколько стоит особняк и какие секреты он скрывает, в этой статье.

*(Признан иноагентом на территории РФ)