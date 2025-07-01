Актер Олег Верещагин признался, что не доверяет психологам

Актер Олег Верещагин рассказал, почему не доверяет психологам. Звезда юмористических шоу, таких как Comedy Club и Comedy Woman, поделился подробностями о съемках в фильме и порассуждал о проблемах в интервью Леди Mail.

В одном из своих прошлых работ знаменитость сыграл друга главного героя, психолога. По признанию Олега, сам он к подобным специалистам не обращался и не видит в этом смысла.

«Мне кажется, человек сам способен разобраться со своими проблемами, без помощи других», – высказался звезда.

Актер предположил, что, возможно, в его жизни просто не было подобных проблем, с которыми ему бы помог справиться психолог. Но он все равно попытался бы решить их самостоятельно.

«Потому что истинная причина всех наших неурядиц — мы сами. И если у тебя не получается с другими, искать проблему надо в себе», — добавил Верещагин.

Ранее мы писали о том, что Верещагин раскрыл секрет крепкого брака. Со своей женой Александрой артист счастлив 23 года.