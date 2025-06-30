Актер Олег Савостюк рассказал, как бросил учебу и занялся росписью храма. Звезда фильма «Снегирь» вспомнил о переломном моменте в жизни в интервью WomanHit.ru.

23-летний артист признался, что однажды родители решили отправить его на «принудительные работы». Тогда он был против, но со временем понял, что это было ему необходимо.

Во время учебы в театральном колледже Олегу не нравилось отсутствие свободного времени, поэтому он начал пропускать занятия. Из-за регулярных прогулов ему предлагали взять академический отпуск. Когда родители-художники узнали о ситуации, то приняли необычное решение – взяли парня с собой расписывать храм в Черкесске.

«Я говорил, что не хочу, но ничего не помогло. Мои родители — художники-реставраторы, тридцать пять лет этим занимаются. Мы расписывали храм в Черкесске каждый день с семи утра до семи вечера, жили в небольшой квартирке у приходской бабушки и как-то друг с другом заново знакомились», — вспомнил актер.

Молодой человек трудился, жил без интернета, но очень увлекся процессом. Он понял, что труд необходим в жизни.

Еще одним переломным моментом стали похороны друга. Тогда Савостюк вернулся к учебе в театральном и задумался о смысле жизни.

Ранее актер Иван Янковский вспомнил, как дед водил его в храмы и музеи.