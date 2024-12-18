Актер Олег Филипчик рассказал, почему не хотел, чтобы его дети стали актерами. Об этом сообщает Леди Mail.

Звезда сериала «Паутина» Олег Филипчик воспитал двух детей — 24-летнего Александра, который трудится в сфере IT-технологий, и 21-летнюю Ольга, окончившую Театральное училище имени Щепкина.

По словам Филипчика, он был против того, чтобы дочь шла по его стопам, однако решать за взрослого ребенка его судьбу невозможно.

«Это непростой путь и очень тяжелый труд, хочется, чтобы дети не сталкивались со сложностями, с которыми столкнулся сам. Склонностей никак удержать нельзя, человек должен сам определять свою судьбу, родители могут только советовать», — признался он.

Актер добавил, что всегда рад помочь дочери профессиональным советом. Он понадеялся, что Ольга будет чаще обращаться к нему с вопросами о профессии.

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