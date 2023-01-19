Актер Олег Басилашвили сообщил о болезни, из-за которой «живет под блокадой»
Болен и вынужден терпеть уколы: 88-летний Олег Басилашвили поделился проблемами со здоровьем.
Фото: Игорь Генералов/ Starface.ru
Актер Олег Басилашвили сообщил о болезни, из-за которой вынужден терпеть уколы. В планах 88-летнего артиста поправиться до 24 января – в этот день он должен играть в спектакле «Лето одного года».
Сможет ли он выздороветь до этой даты, неизвестно. В планах артиста выйти на сцену.
«Чувствую себя плохо, потому что я болею. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», - говорит актер о нынешнем состоянии.
Басилашвили не зря так торопится выздороветь – на постановку, в которой он задействован, проданы все билеты.
Ранее сообщалось о госпитализации 92-летнего актера Ивана Краско. У артиста диагностирован инсульт. Врачи предложили ему серьезную операцию.