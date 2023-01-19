«Ему предлагают операцию на сердце»: новые подробности о состоянии 92-летнего Краско

В последнее время все внимание прессы приковано к Ивану Краско. Недавно 92-летнего актера госпитализировали в больницу с инсультом. К счастью, все обошлось, и теперь мужчина находится дома под пристальным наблюдением близких. В эксклюзивной беседе с «РЕН ТВ» концертный директор артиста рассказал о его состоянии на данный момент.

По словам мужчины, Краско еще предстоит пройти ряд обследований и сделать КТ сердца. Дело в том, что врачи предложили актеру серьезную операцию, поэтому Ивану необходимо послушать компетентное мнение и других специалистов.

«Ему предлагают операцию на сердце. Мне кажется, это может сильно сказаться на здоровье. Пусть другие специалисты дадут свои советы, прокомментируют его состояние и сделают заключение. Поспешно ничего совершать не будем», — резюмировал директор Краско.

Ранее мама Романа Костомарова прокомментировала новости о его состоянии. Подробности читайте здесь.