Актер Никоненко рассказал, что Никита Михалков вернул ему долг золотой монетой. Об этом он поделился в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Народный артист вспомнил, как в молодости приютил еще юного режиссера Никиту Михалкова в своей квартире. Михалков просился в гости к другу переночевать несколько ночей, но остался в итоге на восемь месяцев. Все это время у них было не только общее жилье, но и бюджет.

На одном из юбилеев Никоненко режиссер преподнес ему необычный подарок — 15-рублевую золотую монету царских времен. Так он расплатился с другом за его гостеприимство.

«"Помнишь, когда я у тебя жил, у нас была такая тарелочка, куда деньги складывали. Ты клал больше, а я брал больше. Вот долг отдаю", — так он пошутил. А я эту редкую монету берегу», — вспомнил актер.

По словам Никоненко соседи всегда любили Михалкова больше чем его — угощали едой и мило общались.

«Соседка жарила рыбу и сразу угощала Никиту, сосед приносил что-то с рынка и тоже его угощал. Меня не угощали, а Никиту — пожалуйста», — рассказал он.

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