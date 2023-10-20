Актер Николай Наумов раскрыл, каким будет финал «Реальных пацанов»

Последний, десятый сезон сериала «Реальные пацаны», выходит на экраны 23 октября. Исполнитель главной роли Николай Наумов рассказал, каким будет финал шоу.

Актер пояснил, что сериал пытались закончить неоднократно, но затем снова продолжали. Однако на этот раз шоу придет к своему логическому финалу.

«Да, у нас написан конец, он существует. Очень серьёзный, очень глубокий», — цитирует Наумова портал 59.ru.

На этот раз действие сериала будет происходить в деревне Наумовке. У главного героя якобы умерла бабушка, которая оставила ему дом и хозяйство, за которым нужно следить. Туда он решает переехать и начинает чувствовать себя хозяином, но у него возникает ряд проблем.

Съемки проходили в деревне Ступино Московской области. Актер признался, что эта локация ему очень понравилась.

Затронул актер и тему отношений Николая и Леры, которые пришли к фазе, когда все есть и ничего нет.

«И Коля, и Лера стараются всё исправить и понимают, как они смешно выглядят на приеме у психотерапевта, куда они попадают по сюжету», — добавил он.

Николай Наумов родился в 1982 году в Перми, где впоследствии окончил педагогический университет. Первой ролью артиста стало камео в сериале «Мангуст» (12+), который вышел 2003 году. В 2008 году он снялся в телешоу «Слава Богу, ты пришел!», а через год исполнил роль инспектора ГИБДД в фильме «ЛОпуХИ» (6+). В сериале «Реальные пацаны» он начал играть с 2010 года.

Ранее актер кардинально сменил имидж и отрастил бороду.