Актер Никита Волков станет отцом во второй раз

Актер Никита Волков опубликовал видео с женой Еленой Еременко, на котором она появилась с округлившимся животом. По всей вероятности, возлюбленные ждут второго ребенка.

Будущие супруги познакомились во время работы над фильмом: Никита снимался, а Елена занималась подбором костюмов. В 2018 году у них родился сын Лука.

На свежем видео Елена позировала с животом, а муж пытался завязать сзади топ в примерочной. Никита говорил, что топ сходится на лопатках. Судя по видео, срок беременности большой.

«Ну а потом. Я же потом буду другая», - смеялась жена Волкова.

Никита Волков известен по съемкам в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ранее сообщалось, что между его партнершей по сериалу Лианой Грибой и Еленой Еременко возникла драка после окончания съемок. Лиана общалась с женой «российского» Серкана Болата и заявила, что экранные чувства переросли в настоящие. Еременко не поверила и сообщила, что такого не могло произойти. Гриба в ответ плеснула сопернице в лицо вино и напала. Жена Волкова обратилась в полицию и сообщила об избиении. Говорилось, что у нее нашли черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и ссадины.