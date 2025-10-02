На компанию Ильи Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Строительная компания ООО «МС Билдингс» из Набережных Челнов подала в суд на организацию Ильи Авербуха ООО «ММГ Скейтинг», которая занимается ледовыми шоу.

Согласно картотеке дела, с компании фигуриста требуют взыскать 14,1 млн рублей долга за выполненные работы и еще 3 млн рублей неустойки. За какие именно услуги не заплатило ООО «ММГ Скейтинг», неизвестно.

Арбитражный суд Татарстана принял иск от строительной компании и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года.

Добавим, что согласно открытым источникам ООО «ММГ Скейтинг» в 2024 году заработало 685,4 млн рублей, а чистая прибыль организации составила 4,1 млн рублей.

