Актер Никита Кологривый сыграл одну из главных ролей в новом фильме «Искупление»

Российский актер Никита Кологривый, ставший известным после съемок в сериале «Слово пацана», сыграл одну из главных ролей в фильме «Искупление» режиссера Константина Еронина. Первые кадры со съемок были опубликованы в социальных сетях.

По данным СМИ, в центре сюжета картины — возвращение в родную деревню ветерана русско-турецкой войны. По прибытии он узнает, что его сына местные жители обвиняют в связях с нечистой силой.

Кологривый воплотит на экране одного из главных персонажей, смотрителя кладбища. Помимо него, в проекте также приняли участие Сергей Безруков и Виктор Сухоруков.

Ранее мы писали о том, что Кологривый сыграл агента 006 в ремейке «Бриллиантовой руки».