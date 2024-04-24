Актер Никита Джигурда вспомнил слова Ванги в связи со смертью Лены Миро

Актер Никита Джигурда вспомнил слова болгарской предсказательницы Ванги, комментируя смерть писательницы и блогера Лены Миро. Он заявил, что гибель россиянки «была предопределена свыше».

Слова актера приводит сайт mk.ru.

По данным СМИ, Миро попала в аварию в США, впала в кому и скончалась. Джигурда считает, что если бы блогер не уехала, то попала в аварию здесь.

«Великая Ванга перед уходом говорила: «Я предупреждала тех, кто ко мне приходил, не делать определенных вещей, потому что это может закончиться летальным исходом. Но при этом я не спасла ни одной жизни. Потому что люди все делали не так, как я говорила», - вспомнил Джигурда, который неоднократно становился героем публикаций Миро.

Актер вспомнил, как она «скептически писала» о его отношениях с Мариной Анисиной, но при этом отметил, что не обижался, поскольку такие публикации – «часть игры». Вместе с тем Джигурда и никто другой не ожидали, что «такой кармический бумеранг прилетит». Он назвал Миро «девочкой» и пожелал ей Царствия небесного.

Известно, что блогер уехала в США до пандемии. Там она вышла замуж. По некоторым данным, год назад у пары родилась дочь.

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