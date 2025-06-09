Актер Морозов рассказал о дружбе со звездой «Гарри Поттера» Рэйфом Файнсом

Звезда российских сериалов Алексей Морозов рассказал о дружбе с актером Рэйфом Файнсом, который снимался в «Гарри Поттере», «Списке Шиндлера» и других культовых картинах. В интервью Леди Mail он вспомнил о работе с мировой знаменитостью в фильме «Нуреев. Белый ворон».

«Во время съемок у Рэйфа меня поразило, как такой выдающийся актер может быть столь тонко чувствующим режиссером. Получается, он меня заразил этим желанием попробовать себя в качестве режиссера. За что я очень ему благодарен. И теперь считаю: каждый актер должен пройти через собственную короткометражку», – поделился актер.

Алексей считает, что благодаря режиссерскому опыту можно понять, что действительно происходит на съемочной площадке. Он также объяснил, в чем видит различия в атмосфере съемок российского и зарубежного кино.

«У нас во время работы редко кто сдерживает свои эмоции. И если ты налажал, режиссер тебе это объяснит без обиняков. Вообще, российское кино — это когда ты едешь на горящем велосипеде, горишь сам и все вокруг — тоже в огне. Иностранцы же спокойны и деликатны», — считает звезда.

Морозов вспомнил, как Файнс во время работы подходил к нему и восхищался работой, но просил переснять дубль снова. Тогда у мужчины появилось сомнение, действительно ли он так хорошо играет.

«И каждый я думал: что же я делаю не так, почему мы переснимаем? Ведь Райфа же явно что-то не устраивает, но он упорно мне об этом не говорит: такова их культура взаимоотношения с актерами», — добавил он.

Актер отметил, что в Голливуде не принято критиковать партнеров. А в РФ можно легко услышать, что ты «никто» и эта профессия не для тебя.

Ранее актер Морозов рассказал о расставании с женой.