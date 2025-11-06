Актер Мизев заявил о возможном уходе из кино в парикмахерское искусство

Актер Александр Мизев, звезда сериалов «Чужие деньги» и «Хроники русской революции», в интервью журналу «Атмосфера» признался, что рассматривает возможность ухода из кино. 34-летний артист всерьез задумывается о смене профессии.

Новым увлечением Мизева стало парикмахерское искусство. Почти год он работает в барбершопе, осваивая мужские стрижки. Актер уверен, что эта работа приносит больше практической пользы людям, чем съемки в кино.

«Я думаю об этом периодически. Но что вообще значит — быть в профессии? Сколько это съемочных дней в году? А в те периоды, когда нет смен, я не в профессии? Так что все относительно. Наверное, запрещать себе сниматься я не буду. Возможно, какая-то большая избирательность ко мне придет», — поделился звезда.

По словам актера, кино уступает многим «земным» профессиям. Он признался, что «бытовые» радости доставляют ему куда больше удовольствия.

«Не знаю, порадует ли условно кого-то сериал, но знаю, что, если я красиво подстригу человека и его жена скажет: „Как классно ты выглядишь!“, — вот здесь есть реальное преобразование», — цитирует артиста WomanHit.ru.

