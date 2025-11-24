Актер Михаил Пореченков заработал 25 миллионов рублей на ресторанном бизнесе

Российский актер Михаил Пореченков стал успешным ресторатором. На своем бизнесе «Агент национальной безопасности» заработал 25 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Сообщается, что Пореченкову принадлежит доля в 40% ООО «Омега-Интернешнл». Компания занимается осуществлением ресторанной деятельности и услугами по доставке продуктов. Согласно юридическим документам, офис расположен в самом центре Москвы — на Пятницкой улице.

Из бухгалтерской отчетности следует, что выручка предприятия составила 56 миллионов рублей. Сам Михаил заработал на прибыли 25 миллионов.

