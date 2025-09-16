Бизнес Игоря Верника заработал за 2024 год 7,6 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Актер театра и кино Игорь Верник владеет долей в 37,5% компании «ЖУСТЕН». Известно, что организация осуществляет деятельность по аренде и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Согласно открытым данным, за 2024 год ООО «ЖУСТЕН» заработало 7,6 миллионов рублей. При этом чистая прибыль организации составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом, компания смогла нарастить прибыль — тогда ее доходы составляли лишь 4,5 миллиона рублей, а «чистыми» она заработала 138 тысяч рублей.

Отметим, что организация исправно платит налоги и не имеет задолженностей на текущий момент.

