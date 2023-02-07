Актер Михаил Ефремов начал играть в молчанку

Мы уже сообщали, что в конце января актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, подал заявление с прошением о замене оставшегося срока на принудительные работы.

У журналистов сразу появились вопросы к Михаилу Олеговичу. Связано ли ходатайство с неудовлетворительными условиями его содержания? С состоянием здоровья? Или это просто очередная попытка смягчить приговор?

Однако ответы на эти вопросы в настоящее время получить невозможно.

Как сообщает Пятый канал, сразу после ходатайства, Ефремов подписал еще одну бумагу – официальный отказ от каких бы то ни было встреч с прессой.

Рассмотрение вопроса о замене заключения на принудительные работы намечено на 17 февраля 2023 года. Возможно, после решения суда, заслуженный артист РФ снимет с себя обет молчания.