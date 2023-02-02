«Можешь жить - живи»: судьба Михаила Ефремова может измениться в самое ближайшее время

Скандалист и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался на тему недавней просьбы актера Михаила Ефремова заменить ему приговор на принудительные работы.

На месте судьи я бы Ефремова все-таки отпустил, - сказал шоумен, - мол, хочешь работать – работай, сможешь жить – живи.

Не суть даже важно как: обязательно или принудительно.

«Над ситуацией издеваться не стоит», - добавил Солнцев.

С другой стороны, с точки зрения Рустама, актер снова рискует столкнуться с алкогольной зависимостью.

Напомним, в начале позапрошлого года заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов стал виновником страшнго ДТП, повлекшим за собой гибель человека.

23 января 2023 года артист театра попросил заменить заключение на принудительные работы, сообщает Газета.ru.