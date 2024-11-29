Актер Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе в ИК-4

Актер Михаил Ефремов до конца 2024 года не выйдет из колонии. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash. Зато он сможет отпраздновать Новый год в роли Деда Мороза.

По данным источника, Ефремову предложили улучшить личное дело участием в новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области, развлекая арестантов. Администрация колонии как раз рассматривает его кандидатуру на роль главного сказочного персонажа. Согласится ли Михаил — пока неизвестно.

Отметим, что на протяжении уже нескольких месяцев поклонники ждали новостей о досрочном освобождении актера. Однако выйти на свободу до конца этого года у него вряд ли получится. Источники сообщили, что испортил характеристику Ефремову хайп в СМИ вокруг ухудшения его здоровья. Все обследования артиста показали, что его состояние удовлетворительное. А вот что касается поведения, то здесь все небезупречно. Михаилу сделали выговор.

Представители актера заявили, что в следующий раз попытаются добиться УДО в 2025 году. А пока новогодние праздники он проведет вновь вдали от семьи.

Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Его авто врезалось в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. Экспертиза доказала, что актер в тот момент был пьян.

Ранее появилась информация, что Михаил Ефремов хотел уйти в зону СВО.