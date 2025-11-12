Актер Михаил Ефремов избавился от части недвижимости в Москве на 200 млн

Михаил Ефремов избавился от части недвижимости в Москве на 200 миллионов. Актер подарил бывшей жене Софье Кругликовой квартиру в Хамовниках. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Шестикомнатную квартиру в историческом доме в Плотниковом переулке актер приобрел в 2011 году. Именно в ней он находился под домашним арестом после аварии со смертельным исходом. Сейчас, как пишет источник, Ефремов решил избежать судебных тяжб и переписал недвижимость на бывшую жену. Стоимость квартиры может оцениваться в 140 миллионов рублей.

Помимо этого, Ефремов переписал половину доли своей квартиры на Тверской улице, которая досталась ему по наследству от дяди в 2023 году. Недвижимость оценивается в 90 миллионов рублей.

