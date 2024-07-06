Актер Матвей Лыков рассказал о воспитании дочерей в Испании. Об этом сообщает Kp.ru.

Сын актера Александра Лыкова Матвей уже давно живет в Мадриде. Там он познакомился с женой Джессикой Стенерос. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей: Сиенну и Лу.

Матвей рассказал, что дочки очень быстро растут.

«Я очень много времени уделяю своим детям. Вообще, в принципе, в воспитании детей, на мой взгляд, участие и внимание родителей крайне важно для формирования их психики, разума, особенно в первые, как ни странно, три года жизни», — делится он.

По словам сына звезды «Улицы разбитых фонарей», несмотря на то, что дочери живут в Испании, они хорошо знают русский язык.

«Я очень люблю читать детям сказки Пушкина. И это одно из многих занятий, которыми мы занимаемся вместе с семьей. Говорю я с ними по-русски», — рассказал он.

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