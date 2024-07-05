Актер Марат Башаров заявил, что его коллега Андрей Панин был убит

Актер и ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Марат Башаров считает, что его коллегу Андрея Панина могли убить. Об этом он заявил в эфире шоу «Злые языки», передает Telegram-канал «Звездная пыль».

Во время передачи ведущий Андрей Борисов спросил, как сказалось на актере смерть Панина, с которым они играли вместе в сериале «Граница. Таежный роман» Александра Митты и фильме «Свадьба» Павла Лунгина. Башаров сказал, что известие было очень неожиданным, и ему не верилось в это.

Тогда Борисов предположил, не могла ли смерть Панина быть не несчастным случаем.

«Я думаю, все-таки убийство», - сказал он. На вопрос ведущей Виктории Бони о том, кому бы было выгодно убийство, Башаров ответил: «Что-то не поделили».

В 2013 году звезда сериала «Бригада» Андрей Панин погиб на 51-м году жизни. Тогда сообщалось, что актер выпил после съемок, поскользнулся, ударился головой и умер от потери крови. Однако на его теле были найдены гематомы и раны, что могло означать насильственную смерть. На версии об убийстве настаивали и родственники актера. Тем не менее, после двухлетнего расследования, эту версию отклонили.

Ранее Марат Башаров принес публичные извинения своим бывшим женам Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой за то, что избивал их.