Актер Марат Башаров сообщил, что женат на Асе Борисовой два года

Актер Марат Башаров сообщил, что женат на возлюбленной Асе Борисовой два года. Об этом узнал Super.ru.

Журналисты связались с телеведущим, чтобы узнать, действительно ли пара расписалась. Оказалось, что счастливое событие состоялось давно.

Актер сказал: «Мы уже два года женаты».

Борисова и Башаров познакомились в театре. Они начали встречаться в 2022 году. Долгое время пара скрывала, состоят ли они в официальном браке.

Актриса рассказала, что слухи о свадьбе – правда. Борисова старается придерживаться принципа «счастье любит тишину». Пара не хочет создавать лишний шум и привлекать внимание. Актриса говорит, что в семье «есть свои проблемы», но они с Маратом решают их мирно.