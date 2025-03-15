Актер Максим Виторган вышел на связь после операции и поблагодарил за поддержку

Актер Максим Виторган вышел на связь после перенесенного хирургического вмешательства. В личном блоге он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в палате с катетером в руке.

52-летний Виторган поблагодарил друзей и поклонников за поддержку, но не стал раскрывать подробности лечения и диагноз.

«Доброе утро нового дня! Спасибо всем за слова поддержки!» — написал бывший муж журналистки Ксении Собчак.

14 марта Виторган внезапно сообщил о своей госпитализации. Он показал в личном блоге, что лежит на каталке в белых операционных чулках.

В 2015 году актер получил травму во время репетиции спектакля. Виторган сломал плечо, и ему пришлось перенести операцию под общим наркозом. Неизвестно, связано ли новое вмешательство с давней травмой.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган счастлив с новой возлюбленной Анной Коротковой. Пара отдохнула в Риме, откуда делилась множеством романтичных снимков.