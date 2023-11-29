Актер Максим Матвеев изменился до неузнаваемости ради съемок в сериале «Мосгаз»

Звезда сериала «Мосгаз» Максим Матвеев опубликовал в соцсети фотографию, на которой ему накладывают грим для съёмок в девятом сезоне проекта. Актер сыграл серийного убийцу Влада Вихрова.

Впервые этот персонаж появился в первом сезоне сериала в 2012 году, и сейчас сценаристы решили вернуть его. Перед зрителями маньяк в исполнении Матвеева появился сильно состарившимся, поэтому гримерам пришлось поработать над внешностью 41-летнего актера. По сюжету, преступник 20 лет провел на урановых рудниках в Красноярском крае.

В результате Матвеева превратили в морщинистого старика, которого не сразу узнали поклонники.

Максим показал в своей соцсети процесс создания образа. На кадрах, опубликованных актером, запечатлен момент закрепления на лице пластической маски. После завершения грима артист исполнил хриплым голосом детскую песню «Спят усталые игрушки».

«На самом деле где-то в глубине души он добрый парень», - приводит StarHit слова Матвеева о своем персонаже.

При этом пользователи Сети раскритиковали грим, так как по сюжету преступнику должно быть не более 50-60 лет, а актер выглядит далеко за 80.

Ранее мы писали, что актер Максим Матвеев разыграл своего коллегу Леонида Ярмольника во время съемок сериала «Мосгаз». Звезда после грима подошел к артисту и попросил денег, на что услышал грубый ответ.