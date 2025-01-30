Актер Любимцев заявил, что его рано сравнивать с отцом Михаилом Пореченковым. Об этом сообщает Пятый канал.

Сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев призвал не сравнивать его с отцом. По словам 35-летнего актера, его карьера только начала активно развиваться, в отличие от Пореченкова, который уже сыграл сотни ролей в кино и театре.

«Михаил Евгеньевич — это уже мастодонт, глыба. А я только начинаю свою дорогу. Как она пойдет: левее, правее, выше, ниже, быстрее, медленнее — это покажет время и моя работа. Я сейчас нахожусь в таком, так скажем, статусе, что особо выбирать мне не приходится. Но большие проекты вот стали почаще предлагать», — рассказал Любимцев.

Напомним, Владимир Любимцев является старшим сыном актера. У Михаила Пореченкова есть еще двое сыновей и две дочери.

Ранее мы писали о том, что внебрачный сын Михаила Пореченкова вышел в свет с женой.