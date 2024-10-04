Актер Константин Соловьев женился на поклоннице, которая младше него на 19 лет

Подробности церемонии пока не раскрываются. Однако известно, что невеста актера младше него на 19 лет. Валентина познакомилась с Соловьевым случайно во время его гастролей в Хабаровском крае. Девушка помогала с организацией выступления, когда за кулисами вдруг столкнулась с актером. В итоге их встреча переросла в роман, а теперь и в свадьбу.

Валентина воспитывает двоих детей от предыдущего брака. При этом у Соловьева четверо детей от прошлых союзов.

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