Актер Константин Соловьев женился на поклоннице, которая младше него на 19 лет
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Актер Константин Соловьев женился на поклоннице, которая младше него на 19 лет. Об этом стало известно из соцсетей.
В личном блоге актер Константин Соловьев выложил фотографию, на которой видно руки молодоженов с золотыми кольцами на безымянных пальцах. Рядом с ними роскошный букет красных роз. О планах на свадьбу Константин и Валентина говорили еще в июне 2024 года. Похоже, что официально их брак наконец оформлен.
Подробности церемонии пока не раскрываются. Однако известно, что невеста актера младше него на 19 лет. Валентина познакомилась с Соловьевым случайно во время его гастролей в Хабаровском крае. Девушка помогала с организацией выступления, когда за кулисами вдруг столкнулась с актером. В итоге их встреча переросла в роман, а теперь и в свадьбу.
Валентина воспитывает двоих детей от предыдущего брака. При этом у Соловьева четверо детей от прошлых союзов.
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