Актер Кологривый назвал себя безответственным и признался в любви к сказкам

Актер Никита Кологривый рассказал о съемках в комедии «Сокровища гномов» и назвал себя безответственным, как и его герой. Звезда дал интервью Клео.ру.

Знаменитость работал вместе с коллегой Анастасией Уколовой. Ему досталась роль молодого и дерзкого коммерсанта Ромы, который неожиданно встречает четырех гномов.

«Если кратко, то мой герой – невезучий коммерсант – аферист, но такой обаятельный, что ему все прощаешь», – отметил артист.

Никита считает своего персонажа смешным, глупым, в чем-то наивным, но добрым. Самое главное, по его мнению, что Роман запутался, но выпутался из ситуации.

«Я вообще такой же безответственный, как и мой герой. Я такой баловник. Люблю баловаться», – признался актер.

Ему понравилось, как в фильме изобразили гномов. Он рассказал, как бы отреагировал, если бы увидел этих персонажей в реальной жизни.

«Испугался и обрадовался, конечно. Я вот клад до сих пор ищу. Надеюсь, что найду», – объяснил Кологривый.

Это была не первая сказочная история в карьере Никиты. Он сам признался, что ему нравится сниматься в сказках.

«Когда мне присылают сценарий сказки, соглашаюсь. Потому как считаю, что детское кино снимать важно и нужно. А чтобы "зашло" взрослой аудитории – добавить Чехова», – считает актер.

Молодой человек убежден, что в любой сказке есть темы и вопросы, касающиеся зрителей разного возраста. Ведь за подобной историей можно спрятать скрытый смысл. Сам Никита тоже часто любит смотреть мультфильмы.

Ранее актер Никита Кологривый сообщил, что Юра Борисов заслуженно не выиграл «Оскар».