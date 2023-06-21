Актер Кирилл Сафонов получил любовное послание в день рождения

39-летняя певица Саша Савельева выложила пост в честь дня рождения мужа актера Кирилла Сафонова. Поклонники были поражены любовным признанием звезды.

Об этом сообщает StarHit.

«Любимый! Ты говоришь, что сегодня просто день рождения, такой же, как и все дни. Тогда буду говорить о всех твоих качествах, как и каждый день — ты единственный. Ты тот, кто умеет любить, заботиться, прощать и принимать. Твоя доброта не знает границ. Твоя честность обезоруживает. Твоя интуиция поражает», — написала певица в своем блоге.

Певица добавила, что муж поражает ее силой и стойкостью. Кирилл никогда не останавливается на достигнутом и все время движется вперед, несмотря на любые трудности. Савельева также отметила, что вокруг супруга всегда много честных и талантливых людей, которые тянутся к нему из-за его внимания к мелочам.

Певица пожелала Сафонову спокойствия и уступчивости, а также выразила надежду на реализацию всех его будущих планов.

Кстати, старшая дочь Сафонова, Анастасия также выложила фото с отцом в своих соцсетях, добавив подпись: «С 50-летием, мой нежный великан. Первые 50 лет ты прожил на 100%. Желаю тебе никогда не замедляться. Люблю тебя, папа».

Ранее мы писали, как Саша Савельева переживала депрессию после рождения сына Леона в 2019 году.