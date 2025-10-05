Актер Казаков из «Папиных дочек» оказался в реестре неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Актер Михаил Казаков, который сыграл роль Полежайкина в «Папиных дочках», попал в реестр злостных неплательщиков алиментов 8 сентября. По данным журналистов, задолженность актера в этом списке составляет 224 тысячи рублей.

При этом Казакова уже давно разыскивают судебные приставы — согласно данным ФССП, в отношении актера возбуждены исполнительные производства на сумму 2,3 миллиона рублей. Из них по кредиту — 1,8 миллиона рублей.

Напомним, Михаил Казаков развелся с женой Еленой в 2023 году. От актера у женщины остался сын Мирослав, который родился в 2012 году.

Ранее мы писали о том, что приставы не нашли у Геворка Саркисяна имущества для погашения долга Газманову.