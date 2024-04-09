Актер из «Улиц разбитых фонарей» помог спасти женщину, которая потеряла сознание на остановке в Петербурге

41-летний актер Филипп Азаров спас женщину на остановке в Санкт-Петербурге. Она внезапно упала, потеряла сознание, а через минуту остановилось сердце.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Инцидент произошел, когда Азаров с женой сидели в машине. На остановке на проспекте Королева они увидели, как женщина упала без сознания и выбежали на помощь.

«Все, что я сделал – это набрал «скорую» и консультировался с врачом», - сказал актер.

Азаров назвал настоящим героем другого человека – проходившая мимо женщина стала делать пострадавшей непрямой массаж сердца. Актер предположил, что прохожая имела медицинское образование – у нее получилось запустить сердце.

К приезду врачей женщина была в сознании. Актер тем временем назвал ситуацию самой экстремальной в его жизни и признался, что «тряслись руки». Медицинского опыта у него нет, такое случилось впервые.

«Когда рядом умирает человек, это страшно», - сказал он.

Азаров известен по картинам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и другим.

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