Актер из «Улиц разбитых фонарей» помог спасти женщину, которая потеряла сознание на остановке в Петербурге
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41-летний актер Филипп Азаров спас женщину на остановке в Санкт-Петербурге. Она внезапно упала, потеряла сознание, а через минуту остановилось сердце.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
Инцидент произошел, когда Азаров с женой сидели в машине. На остановке на проспекте Королева они увидели, как женщина упала без сознания и выбежали на помощь.
«Все, что я сделал – это набрал «скорую» и консультировался с врачом», - сказал актер.
Азаров назвал настоящим героем другого человека – проходившая мимо женщина стала делать пострадавшей непрямой массаж сердца. Актер предположил, что прохожая имела медицинское образование – у нее получилось запустить сердце.
К приезду врачей женщина была в сознании. Актер тем временем назвал ситуацию самой экстремальной в его жизни и признался, что «тряслись руки». Медицинского опыта у него нет, такое случилось впервые.
«Когда рядом умирает человек, это страшно», - сказал он.
Азаров известен по картинам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и другим.
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