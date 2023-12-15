Актер из «Улиц разбитых фонарей» Лыков до успеха сериала получал зарплату яйцами

Актер Александр Лыков, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» роль милиционера по прозвищу Казанова, рассказал, что в начале карьеры ему приходилось выступать за еду. По словам артиста, в начале 90-х он подрабатывал в такси, а в театре платили всем, что могли достать.

«Работы же вообще не было! Я служил в театре «На Литейном», который выезжал в колхозы, на предприятия. И платили нам яйцами — их можно продать или обменять на другую еду», - вспомнил Лыков в беседе с порталом StarHit.

Он назвал тот период жизни романтикой и отметил, что люди по всей стране оказались «на рынке со спичками».

Роль милиционера по прозвищу Казанова стала для актера пропуском в новый мир. По словам Лыкова, режиссер сериала Александр Рогожкин случайно встретил его на улице.

«Рогожкин утвердил меня, когда я с Сениным стоял у пивного ларька. Он мимо проходил, наверное, из бани. Так и было: «Привет!» — «Привет!» — «Будете у меня в сериале сниматься?» — «Конечно!» — поделился 62-летний Лыков.

Ранее мы писали, что Александр Лыков раскрыл подробности работы с телеведущей Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Актер предстал в образе ее мужа-подкаблучника.