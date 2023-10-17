Актер из «Следа» Евгений Кулаков отказался покидать Израиль из-за сына с ДЦП

Актер Евгений Кулаков еще прошлой осенью переехал из России в Израиль. За границей его особенному сыну с ДЦП смогли предоставить место в одной из лучших школ, обучение в которой стоит весьма недешево. Но именно там наследнику звезды «Следа» максимально комфортно, поэтому покидать страну в ближайшее время семья не планирует.

Евгений признался, что его ребенок будет посещать образовательное учреждение в Израиле до 21 года. До этого они не собираются переезжать, несмотря на нестабильную политическую ситуацию. О том, чтобы сменить город или государство, артист собирается задумываться только когда, когда его сын определится, чего хочет дальше от жизни.

«Наша задача — помочь Илье воплотить его потенциал. Эта задача требует огромного человеческого ресурса родителей, специалистов и общества. Это громадные финансовые ресурсы государства!» - поделился Кулаков в личном блоге.

По словам актера, обучение в Израиле уже дает свои плоды. Если раньше Илья мог отвечать только «да» или «нет», то теперь легко складывает целые предложения, вступает в диалог.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) все-таки покидает Израиль. При этом его жена и дети остаются в стране.