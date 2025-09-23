Актер из сериала «Ликвидация» Константин Лавроненко впервые стал дедушкой

Актер Константин Лавроненко впервые стал дедушкой. У его дочери родился сын. Об этом сообщает StarHit.

Звезда сериала «Ликвидация» признался, что пополнение в семье произошло еще 9 сентября. Мальчика назвали Павлом. По словам Константина, он очень ждал появления на свет внука и теперь надеется, что будет для него хорошим дедом.

«Когда у меня появилась дочь, я, хоть и много работал, старался все успеть, как можно больше участвовать в ее жизни. Помню, приезжал после съемок поздно, тер на терке мыло, стирал пеленки. Дети ведь так быстро растут, хочется почувствовать и прожить каждый период их взросления, ничего не пропустить», - поделился актер.

Напомним, что дочь Лавроненко Ксения вышла замуж за актера Владимира Зиберева в 2020 году. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и стала актрисой, хотя после школы окончила факультет международной журналистики МГИМО. Получив диплом, она поступила в школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева, решив, что сцена ей ближе.

