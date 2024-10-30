Актер из «Реальных пацанов» Селиванов хочет через суд забрать дочь у экс-жены

Актер Владимир Селиванов подал иск в Симоновский районный суд Москвы. Он собирается забрать дочь Еву у бывшей жены Виктории Маркиной. Об этом сообщает StarHit.

Официально с Маркиной звезда «Реальных пацанов» развелся в прошлом году. После расставания их общий ребенок остался с матерью, однако теперь Селиванов намерен это изменить. В пресс-службе суда подтвердили, что на 26 ноября назначена беседа сторон, на которой будут определять местожительство несовершеннолетней.

К слову, Владимир признавался, что целью его прошлого брака было рождение ребенка. Он хотел подарить матери внуков. Но семейная жизнь с Викторией у актера не заладилась. Зато после развода он встретил блогершу Александру Калмыкову, которая стала его второй женой. Сейчас они вместе воспитывают общего сына Кирилла, а также детей женщины от прошлых отношений.

Отметим, что дочь актера Ева много времени проводит с ним и его новой семьей. На суде это будет учтено, а также мнение девочки — с кем она хочет жить.

Ранее похожая ситуация сложилась у бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Они судились за сына Тимофея. В итоге дело выиграла мать ребенка, однако он до сих пор к ней не вернулся. И если раньше большинство людей поддерживали актрису, то теперь появились те, кто ее осуждают.