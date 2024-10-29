Днем скучает по сыну, а ночью развлекается в кабаре: в Сети раскритиковали поведение Агаты Муцениеце

Недавно Агата Муцениеце заявила, что до сих пор не видела сына после суда с Павлом Прилучным за детей. Актриса признавалась, что тяжело переживает разлуку с ребенком, и многие ее поддержали. Однако в Сеть попало видео с откровенного выступления артистки в театре-кабаре, после чего ее обвинили в игре на публику.

Агата Муцениеце после суда с бывшим мужем за детей смогла добиться того, чтобы сын жил с ней. Однако звезда сериала «Закрытая школа» утверждает, что не виделась с 11-летним Тимофеем с августа. Актриса не находит себе места и публикует в Сети эмоциональные посты: «Я все так же буду ждать дома своего мальчика! Да или просто хотя бы побыть денечек вместе».

Вместе с тем актриса продолжает работать и выступать в шоу «Абсолютно другая нага» в театре-кабаре Crave Theatre Moscow. Накануне Агата Муцениеце поделилась откровенными кадрами со сцены. На видео артистка вышла на сцену в накидке, при этом на ней больше не было одежды. В конце перформанса знаменитость скинула с себя накидку, и в зале погас свет.

Примечательно, что знаменитость уже не в первый раз выступает на сцене с таким номером. Несмотря на то, что Агата Муцениеце вскоре удалила из личного блога этот пост, пользователи Сети запомнили провокационные кадры и осудили актрису. По мнению подписчиков, артистка лишь изображает страдания по сыну на публику, а по ночам развлекается.

«А еще недавно записывала видео с заплаканным лицом», — пишут в Сети.

Напомним, недавно появились ходить слухи о том, что Павел Прилучный собирает компромат на экс-супругу, чтобы добиться полной опеки над детьми. Пользователи Сети считают, что работа в Crave может сыграть против Агаты Муцениеце в борьбе за сына.

«Хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — утверждал источник.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце пожаловалась на отношения с живущим с отцом сыном.