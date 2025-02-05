Актер из «Папиных дочек» Филипп Бледный пожаловался на трудности в работе. Об этом сообщает Леди Mail.

В Москве стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек», в котором Филипп играет главную роль. По словам актера, во время работы возникает ряд трудностей. И, в первую очередь, он пожаловался на ранние подъемы.

Также Бледный заявил, что съемки проходят в ускоренном режиме, поэтому ему приходится учить много текста.

«Определенные препятствия есть, как и в любом другом деле. Все же мы каждый день снимаем большой объем, приходится учить много текста, играть немало сцен — в том числе, экспрессивных, поэтому затрачивается много энергии», — высказался Филипп.

Несмотря на трудности, актер рад вернуться к культовой роли. Он считает, что и у него, и у коллег достаточно опыта для раскрытия сложных сюжетных линий.

«Думаю, все набрались опыта, заматерели — и девочки, и я. Мы все в состоянии передать характеры наших персонажей, и нам под силу правдоподобно сыграть даже те сюжетные повороты, которые придумали для нас сценаристы», — резюмировал артист.

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