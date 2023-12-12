Актер Филипп Бледный рассказал о серьезных отношениях со знаменитостями на YouTube-канале «Проговори».

По словам звезды сериала «Папины дочки», он всегда оберегал своих возлюбленных от излишнего внимания прессы. Однако были и те, кто сам прекрасно справлялся с этой задачей.

«Когда я не одинок, то всегда очень оберегаю женщину, которая рядом со мной. У меня были серьезные отношения с актрисами. В этом случае ты понимаешь, что таким людям не нужна опека, потому что они в этом же котле варятся и примерно понимают, каково это. Но я встречался не только с актрисами», — объяснил он.

Бледный признался, что сейчас не состоит в отношениях. Недавно он сильно переживал из-за расставания с девушкой. Тот период жизни он вспоминает с большой горечью.

«Говорят, это все лишь чувства, мол, надо их понять — и тебя отпустит… Ага, а чего тогда, лежа на песке, заливаясь солеными как Балтийское море слезами, иссыхаешь… Вес улетучивается, как и нервные клетки, покруче, чем на самой лучшей диете. А боль настоящая, физическая», — рассказал он.

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