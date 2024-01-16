Актер из «Ликвидации» Максим Дрозд решил рассказать, что отправил сына в армию

Актер Максим Дрозд, известный зрителям по роли в фильме «Ликвидация», рассказал, что его сына Егора призвали в армию. Срочную службу молодой человек будет проходить в Новосибирске.

«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», — написал Дрозд на своей странице в соцсети.

Он также опубликовал фотографию, на которой запечатлен рядом с сыном, одетым в армейскую форму.

В 2019 году Егор Дрозд поступил в Школу-студию МХАТ. В этом же году он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы» вместе с отцом. Артист неоднократно признавался, что гордится сыном и верит в его успешную карьеру.

Максим Дрозд воспитывает четверых детей от разных жен, сообщает Газета.Ru.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен рассказала, что ее сын Лука после окончания школы ушел служить в армию по собственному желанию. По словам Ларсен, сначала она отговаривала сына от идеи пойти служить, однако, когда поняла настрой ребенка, все же согласилась отпустить его.